Jelang Akhir Tahun, Harga Cabai dan Bawang di Banjarmasin Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki akhir tahun 2019, sejumlah komoditas sembako di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mengalami penurunan harga.

Hal ini terjadi pada komoditas cabai yang beberapa waktu lalu tepatnya Agustus-September sempat alami lonjakan tinggi mencapai Rp 90.000-100.000 per kg.

"Harga cabai tiung saat ini Rp 42.000 per kg, turun dari harga Rp 50.000 per kg sejak sepekan lalu. Jenis cabai taji turun dari harga Rp 60.000 menjadi Rp 45.000 per kg," jelas pedagang cabai dan sayur mayur di Pasar Sentra Antasari Siti Rasmah kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (25/10/2019).

Dia juga melayani kupas cabai jenis tiung yang dipatok Rp 55.000 per kg. Selain cabai kecil dia juga menjual cabai merah besar seharga Rp 35.000 per kg, cabai hijau besar dibanderol Rp 25.000 per kg. Dari jenis cabai yang dijualnya, cabai rawit masih alami kelangkaan.

Jenis sayur yang hampir selalu stabil harganya yakni kentang seharga Rp 15.000 per kg, tomat seharga Rp 7.000 per kg, kol dibanderol Rp 8.000 per kg, serta daun bawang Rp 24.000 per kg.

Diakuinya selama menjelang akhir tahun tidak ada lonjakan permintaan dari pembeli, relatif normal sama dengan awal dan pertengahan bulan.

Senada, pedagang cabai lainnta Akhmad Kusran mengatakan, cabai-cabai yang dijual kini berada di kisaran harga yang relatif normal.

Harga cabai tiung dan taji dibanderol Rp 40.000 per kg. Cabai besar hijau dihargai Rp 15.000 per kg, cabai merah besar Rp 25.000 per kg, dan tomat seharga Rp 5.000 per kg.

Diakuinya, pasokan cabai yang didatangkan dari Pulau Jawa dan lokal Kalsel ini relatif stabil, hanya cabai rawit yang alami kelangkaan.

Sementara itu, komoditas bawang juga alami penurunan harga setelah sebelumnya melambung cukup tinggi dari harga normal.