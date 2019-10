Klasemen & Jadwal Liga Italia Pekan 9 di Bein Sports : Lecce vs Juve, Inter vs Parma, Roma vs Milan

Jadwal Liga Italia Pekan 9 Siaran Langsung Bein Sports, Inter Milan vs Parma, AS Roma vs AC Milan serta Fiorentina vs Lazio main. Lecce vs Juventus juga main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 9 yang disiarkan langsung live streaming tv online Bein Sports Indonesia kembali bergulir akhir pekan ini.

Juventus berpeluang mempertahankan puncak klasemen Liga Italia pekan ini mengingat mereka akan menghadapi tim yang terbilang lemah. Link Live Streaming Liga Italia pekan 8 dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Sementara saat ramai Klasemen Liga Italia kali ini, para pesaing Juventus akan melakoni sejumlah laga berat macam Inter Milan vs Parma, AS Roma vs AC Milan serta Fiorentina vs Lazio digelar.

Juventus selaku pemuncak klasemen bertandang ke markas Lecce, Sabtu (26/10/2019) malam WIB yang disiarkan lamgsung lewat live streming Bein Sports 2.

Hingga pekan 8 Juventus belum terkalahkan dengan cuma meraih satu hasil imbang dan kokoh di puncak klasemen dengan raihan 22 poin.

Sementara Inter Milan yang ada di peringkat dua dengan 21 poin, akan menjamu Parma di Giuseppe Meazza.

Nerazzurri sejauh ini cuma sekali kalah dengan sisanya selalu menang.

Sementara di Kota Roma, duel klaseik terjadi antara AS Roma bertemu dengan AC Milan di Stadion Olimpico.

Kedua tim besar yang tengah kurang stabil musim ini.