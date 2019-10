Tribun Jual Beli On Banjarmasin Post: Lowongan Pekerjaan untuk Wanita, Jasa Bangunan, Info Kehilangan

BANJARMASIN

JASA

BANGUNAN

Rh-Rancangbangun jasa desain & Bangun rumah, Ruko dll Hubungi: 081250038785 atau IG:@rh.rancangbangun

10542-3

LOWONGAN KERJA

ADM-KEUANGAN

DI CARI ADMIN WANITA MIN SMA/SMK YANG TERBIASA MENGUNAKAN KOMPUTER KRM K PO BOX 227 BJM

10877-3

PENGUMUMAN

KEHILANGAN

Telah hilang 1 (Satu) Buah Buku BPKB Kendaraan R4 dengan NO BPKB D 040639 1 M NOPOL DA 8005 PB, Merk HONDA JAZZ , Tahun 2004, Warna HITAM, NOKA : MHRGD37 304J00394, NOSIN L15A4-1047040 a.n KUSTONO WIDODO. IR.

10878-5

KEHILANGAN

Telah hilang atau tercecer 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dg No : 1183 a.n MUHAMMAD ZAIN MUKHTAR, H. Drs L : 248 M yang terletak di Desa banjarbaru, banjarbaru utara

10880-5

Telah hilang 2 (dua) Buah BPKB Kendaraan R-2 No.Pol: DA 6864 ABM, MERK/TYPE : HONDA/X1B02R07L0 A/T. Tahun 2015, Warna HITAM, No.Rangka: MH1JFR118FK044351, No. Mesin: JFR1E1044675, a.n FAIRUS dan No.Pol: DA 6126 ABL, MERK/TYPE : HONDA. Tahun 2015, Warna HITAM, No. Rangka: MH 1JFJ112FK450241, No.Mesin: JFJ1E1450883, a.n HERLINA

10881-5

MAKANAN/MINUMAN