BERLANGSUNG! Live Streaming TV Online Man City vs Aston Villa Liga Inggris, Live TVRI & Mola TV

Link Live streaming Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris 2019 dapat diakses via live streaming tv online Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, serta melalui website Mola.tv.

Manchester City yang bermain di kandang sendiri yakni di Stadion Etihad tentunya akan berusaha untuk meraih kemenangan dengan dukungan semangat dari suporter yang loyal dan melimpah serta meriah, sehingga bisa meraih poin penuh untuk mengejar ketertinggalan poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen Liga Inggris.

Manchester City wajib meraih kemenangan di laga kandang kali ini, karena dari sembilan pertandingan yang sudah dilakoni, anak asuhan Pep Guardiola masih kalah dalam meraih poin dari Liverpool.

Koleksi poin Manchester City saat ini masih 6 poin di bawah Livepool dari sembilan laga yang telah dilakonoi, sehingga tim dengan julukan Saints ini harus menang jika tidak ingin meresot ke dasar klasemen.

Laga kandang ini harus dimanfaatkan Manchester City dengan sebaik mungkin, sehingga pada laga lanjutan Liga Inggris kali ini Manchester City tidak dipermalukan di depan pendukung sendiri oleh Aston Villa.

Sementara itu, Aston Villa tentunya tidak akan mau mengalah, dan pastinya ingin meraih kemenangan pada laga tandang kali ini walau berat, karena Manchester City merupakan satu tim terbaik di Liga Inggris.

Saat ini, Manchester City telah memenangi Liga Inggris sebanyak 4 kali, Piala FA 5 kali, Piala Liga Inggris 4 kali, dan Piala Winners Eropa 1 kali.