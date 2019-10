Live Bein Sports 1! Jadwal Tunda Barcelona vs Real Madrid di TV Online Liga Spanyol

Ilustrasi Duel El Clasico, FC Barcelona Vs Real Madrid.

Link Live Streaming Bein Sports 1 Barcelona vs Real Madrid bisa diakses via live streaming tv online mulai Rabu (18/12/2019) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 1 dan live streaming Barcelona vs Real Madrid di laga tunda Liga Spanyol yang akan tersaji pada Rabu (18/12/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Barcelona vs Real Madrid diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Laga via Live Streaming Barcelona vs Real Madrid tak akan berlaga di Liga Spanyol pekan ini karena mengalami penundaan.

Liga Spanyol jornada ke-10 sudah dimulai tadi malam dengan Villarreal menjamu Alaves.

Untuk laga hari Sabtu (26/10/2019) waktu setempat, akan berlangsung tiga laga.

Atletico Madrid akan menjamu Athletic Bilbao di Wanda Metropolitano.

Selain itu ada laga Leganes kontra Mallorca dan Valladolid yang menjamu Eibar.

Lima laga sisanya akan berlangsung pada Minggu waktu Spanyol.

Celta Vigo akan menjamu Real Sociedad di siang hari atau pukul 18.00 WIB.