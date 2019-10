Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Lecce vs Juventus di TV Online Liga Italia, Ronaldo Absen?

Live Streaming Lecce vs Juventus Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Link Live Streaming Bein Sports 2 Lecce vs Juventus bisa diakses via live streaming tv online mulai Sabtu (26/10/2019) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung via live streaming tv online Bein Sports 2 dan live streaming Lecce vs Juventus di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (26/10/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Lecce vs Juventus akan dimulai pada pukul 19.50 WIB, Cristiano Ronaldo diindikasikan bakal absen.

Link Live Streaming Lecce vs Juventus di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Baca: BERLANGSUNG! Link Live Streaming Lecce vs Juventus Liga Italia, Live TV Online Bein Sports 2

Baca: LINK MOLA TV! Live Streaming Man City vs Aston Villa Liga Inggris, TV Online & Siaran Langsung TVRI

Baca: BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Semifinal French Open 2019, Ginting, Christie, Marcus/Kevin!

Pekan kesembilan Liga Italia dimainkan 4 hari setelah Juventus menang susah payah atas Lokomotiv Moskva (2-1) pada matchday ketiga Liga Champions.

Juventus beruntung memiliki Paulo Dybala yang menjadi pahlawan kemenangan mereka atas Lokomotiv Moskva berkat gelontoran dua golnya.

Pada laga tersebut megabintang Si Nyonya Tua, Cristiano Ronaldo, turut tampil dan bermain penuh selama 90 menit.

Cristiano Ronaldo telah bermain sebanyak 10 pertandingan bersama Si Nyonya Tua di berbagai ajang.

Satu-satunya laga yang membuat pemain asal Portugal tersebut absen pada musim ini ketika Juventus menang 2-1 atas Brescia pada pekan kelima Liga Italia.

Pemain 34 tahun tersebut absen akibat otot pahanya bermasalah.