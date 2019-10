Oposisi Setengah Hati dan Oposisi Sejati

Oleh: Dr Fahrianoor SIP MSi, Staf Pengajar dan Peneliti Ilmu Komunikasi FISIP ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dinamika politik selalu menarik untuk dicermati, tradisi dan ritual politik menyita banyak perhatian publik mulai dari ritual Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wapres. Warna-warni konflik kepentingan politik sungguh menyita perhatian publik. Termasuk ritual politik pemilihan menteri-menteri yang duduk menjadi “pembantu” presiden.

Pemilihan menteri-menteri merupakan rangkaian akhir dari ritual politik, di sini makna-makna atas pembagian kue kekuasaan baik kepada partai politik maupun kepada kalangan profesional diproduksi. Makna-makna politik yang dibangun oleh publik pada kenyataannya bisa terbantahkan oleh kepentingan.

Sebagaimana idiom kekuasaan bahwa dalam politik tidak ada teman dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan, telah disimulasikan oleh partai politik secara terang benderang.

Semula publik memercayai partai politik yang menang dalam pemilu dan yang kalah dalam pemilu akan mengambil posisi berhadap-hadapan, dengan pembagian peran yang jelas, yaitu sebagai penguasa dan sebagai oposisi.

Pembagian peran ini dalam perspektif kekuasaan sangat penting karena mampu menjadi kekuatan penyeimbang. Dalam alam demokrasi, realitas seperti ini idealnya terpelihara dengan baik, sehingga menjadi tradisi politik dengan pola yang solid.

Fakta politik sekarang ini, para elit telah mempraktikkan apa yang diistilahkan oleh pakar politik dengan par excellet, yaitu dimana fenomena antara elit saling mengisi dan hidup secara berdampingan (Ford & Pepinsy, 2014). Fenomena hidup berdampingan seperti ini bisa menjadi akar persoalan bagi rakyat selaku pemegang kedaulatan yang sesungguhnya, selain menjadi problem demokrasi.

Baca: BREAKING NEWS - Lagi Layani Tamu di Hotel, Cewek Publik Figur Terkenal Digerebek Petugas Polda Jatim

Baca: Curhat AHY yang Urung di Kabinet Jokowi Jilid II, Inikah Sebab Putra SBY & Ani Yudhoyono Tak Masuk?

Mengapa demikian? Karena demokrasi bukan sekadar berhenti pada proses pemilu. Demokrasi lebih dari itu, ada budaya dan ideologi di dalamnya.

Adanya budaya dan ideologi dalam demokrasi tentunya memuat perangkat nilai yang disebarkan, kebebasan, toleransi, keadilan, hak-hak universal dan memuat kesepakatan banyak orang, sehingga ini juga menjadi ukuran yang sangat penting bagi demokrasi. Terutama yang terkait dengan partisipasi dan koreksi terhadap pemerintah.

Kesemuanya ini merupakan makna normatif bagi demokrasi. Makna normatif tersebut tentunya juga berhubungan dengan pengelolaan kedaulatan rakyat seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln yakni tidak lain pemerintahan yang dikelola (of), oleh (by), dan untuk (for) rakyat.