Liga 1 2019
Hasil Akhir Bali United vs Barito Putera : Skor Akhir 3-2, Bali di Puncak Klasemen Liga 1 2019
Hasil Akhir Bali United vs Barito Putera : Skor Akhir 3-2, Bali di Puncak Klasemen Liga 1 2019
Hasil Akhir Bali United vs Barito Putera di Pekan 25 Liga 1 2019 Live Indosiar adalah 3-2, Cek klasemen Liga 1 2019
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Akhir Bali United vs Barito Putera dalam Pekan 25 adalah 3-2 tentunya berpengaruh pada Klasemen Liga 1 2019.
Skor 3-2 Bali United vs Barito Putera dicetak oleh Ilia Spasojevic (14' P), Willian Pacheco (45'), Melvin Platje (59') untuk tim tuan rumah dan Samsul Arif (9'), Rizky Pora (71') untuk tim tamu.
Bali United sukses menaklukkan Barito Putera di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Minggu (27/10/2019).
Baca: SESAAT LAGI Jonatan & Marcus/Kevin Main! Live Streaming French Open 2019 Link TV Online BWF & UseeTV
Baca: LIVE MOLA TV! Link Live Streaming Norwich City vs Man United Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI
Baca: LINK Mola TV! Live Streaming TV Online Liverpool vs Tottenham Hotspur Liga Inggris, Tak Live TVRI
Baca: LIVE MOLA TV! Link Live Streaming Arsenal vs Crystal Palace Liga Inggris, Live TV Online TVRI
Bermain di kandang, permainan menyerang langsung ditunjukkan oleh Bali United.
Ancaman pertama datang dari sundulan Ilija Spasojevic yang masih bisa ditepis oleh kiper Barito Putera pada menit keenam.
Permainan terbuka membuat Bali United harus kecolongan pada menit kesembilan.
Striker Barito Putera, Samsul Arif, melewati dua pemain di kotak penalti Bali United.
Tendangan kaki kiri Samsul tak bisa dihalau oleh Wawan Hendrawan dan membuat Barito Putera unggul 1-0.
Bali United sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-14 lewat eksekusi penalti Ilija Spasojevic.
|Hasil Bali United vs Barito Putera di Liga 1 2019 : Dua Penalti, Skor 2-1 di Babak Pertama
|BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Bali United vs Barito Putera Liga 1, TV Online Vidio.com
|SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Bali United vs Barito Putera Liga 1 2019
|LINK Live Streaming TV Online Bali United vs Barito Putera Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar
|BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Kalteng Putra vs Persela Liga 1 2019, TV online Useetv