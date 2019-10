Live Mola TV! Jadwal Babak Keempat Carabao Cup Pekan Ini, Chelsea vs MU, Liverpool vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Carabao Cup 2019/2020 memasuki babak keempat dimana setidaknya ada dua laga big match menanti Chelsea vs Manchester United dan Liverpool vs Arsenal.

Babak keempat Carabao Cup 2019/2020 akan disiarkan langsung secara live streaming di Mola TV termasuk laga Chelsea vs Manchester United dan Liverpool vs Arsenal.

Babak keempat Carabao Cup 2019/2020 dijadwalkan akan berlangsung tengah pekan ini.

Di hari Rabu (30/10/2019) ada tiga laga babak keempat Carabao Cup 2019/2020 yang disiarkan langsung Mola TV, seperti dilansir Bpost Online dari laman Instagram resmi Mola TV.

Ada laga Manchester City vs Southampton, Burton vs Leicester dan Everton vs Watford yang disiarkan langsung lewat live streaming Mola TV.

Sementara laga Kamis (31/10/2019) akan disiarkan secara live streaming di Mola TV dua laga big match sekaligus, Chelsea vs Manchester United dan Liverpool vs Arsenal.

Satu lagi laga yang akan disiarkan Mola TV adalah Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers.

Laga Chelsea vs Manchester United serta Liverpool vs Arsenal jelas jadi perhatian utama.

Keduanya adalah tim-tim elite Liga Inggris.

Liverpool kini tengah menguasai Liga Inggris dengan duduk sebagai pemuncak klasemen sementara.