BANJARMASINPOST.CO.ID - Amukan Nikita Mirzani pasca video lamaran Betsalelf beredar, karena dikaitkan dengan Dipo Latief?

Selasa, (29/10/2019) Nikita Mirzani muncul dengan kabar tak terduga lantaran mantan istri Dipo Latief itu dilamar kekasih bulenya, Betsalelf.

Namun di tengah kabar membahagiakan lamaran Betsalelf tersebut Nikita Mirzani sempat 'mengamuk'.

Berawal dari unggahan salah satu portal media online di Instagram yang membagikan video lamaran Betsalelf ke Nikita Mirzani. Apakah terkait Dipo Latief?

Pada video tersebut terlihat Nikita Mirzani dan sang kekasih sedang mengobrol asyik penuh tawa.

Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi serius ketika sang kekasih memegang erat tangan Nikita Mirzani.

"It's a good time, and i would like to ask you this (Ini waktu yang bagus dan aku ingin menanyakan ini)," ujar Betsalelf.

Setelah itu, tiba-tiba sang kekasih mengeluarkan kotak hitam berisi cincin dari saku celananya.

Betsalelf pun berlutut meminta apakah Nikita Mirzani mau menikah dengannya.

"Would you like to marry me? (Mau gak kamu nikah denganku?)," tanya Betsalelf.