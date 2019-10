Bulan Peduli Down Syndrome 2019 di Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bulan Peduli Down Syndrome 2019 di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJKN Kalselteng) di Kota Banjarbaru.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu, (27/10) ini juga dihadiri Plt Kepala Kanwil DJKN Satrio Tomo dan dihadiri ketua Anak Down Syndrome (ADS) Kalsel Sigit Bayuadhi serta peserta kegiatan baik dari ADS dan orangtuanya.

Pada kegiatan ini, Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani juga didampingi isterinya Hj Ririen Nadjmi Adhani.

Bulan Peduli Down Syndrome 2019 di Banjarbaru (Humas Pemko Banjarbaru)

Bulan Peduli Down Syndrome 2019 menjadi moment silaturahmi dan menjadi kebahagiaan tersendiri keluarga besar anak down syndrome se-kalimantan selatan.

Para Orangtua yang luar biasa, tetap berjuang dan selalu melalui hari-hari penuh semangat dan optimistis mendampingi dan membimbing para buah hati dalam melewati tumbuh kembangnya meraih kemandirian.

Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menyampaikan dalam sambutannya bahwa bulan Oktober sebagai bulan peduli down syndrome.

"Ini menjadi momentum bagi kita semua, untuk menghapus stigma negatif dan perilaku diskriminasi terhadap penyandangnya," katanya.

Dikatakannya bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memberi kesempatan dan perhatian lebih bagi mereka untuk berperan dan berprestasi seperti anak-anak lainnya.

Peringatan bulan peduli down syndrome ini dalam rangka mengajak para orangtua anak down syndrome agar selalu bersemangat dalam menggali ilmu dan pengetahuan dalam mendukung tumbuh kembang anak down syndrome secara optimal.

Sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri, bahkan berprestasi juga

H Nadjmi Adhani menyampaikan rasa senang yang sangat mendalam dikarenakan dapat kembali bisa bertemu dengan anak-anak ini dan seluruh keluarga yang berhadir dalam kegiatan ini.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga sangat mendukung kegiatan ini dan bentuk nyatanya Kota Banjarbaru sudah menjadi Kota Inklusi.

Termasuk kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Banjarbaru sudah berbasis sekolah Inklusi.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani juga menerima secara langsung penghargaan atas dukungan dan perhatiannya kepada anak Down Syndrome dalam mendapatkan hak pendidikan Inklusi sehingga dapat tumbuh kembang menjadi pribadi mandiri dan bermartabat. (AOL/*)