Dua Pekan Gelar Operasi Antik Intan 2019, Polres HSU Amankan 13 Tersangka dan Sita 42,92 Gram Sabu

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Hasil Operasi Antik Intan 2019 digelar jajaran Polres HSU dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2019) di halaman mapolres setempat.

Selain memperlihatkan barang bukti berupa paketan sabu, dalam konferensi pers juga dihadirkan para tersangka.

Konferensi pers ini dipimpin Kapolres HSU AKBP Ahmad Arif Sopiyan didampingi Wakapolres HSU Kompol HM Tukiman dan Kasatnarkoba Iptu Taufik Suhardiman.

Berdasarkan data yang disampaikan kapolres, selama pelaksanaan operasi yang dilakukan dari 14 hingga 27 Oktober 2019, berhasil diungkap sebanyak 12 kasus.

Dari 12 kasus hasil ungkapan Satresnakoba dan polsek jajaran ini berhasil diamankan 13 orang tersangka.

"TO yang kita targetkan ada 3 orang dan non TO 9 orang, semua sudah kita lengkapi sesuai target dalam operasi antik ini," tegasnya.

Untuk 9 orang TO yang berhasil diamankan, merupakan hasil dari pengembangan dari TO yang telah diamankan lebih dahulu.

Kapolres juga menyampaikan dari semua tersangka yang diamankan sebagian besar merupakan pemain lama dalam tindak pidana narkotika.

Sedangkan untuk total barang bukti berupa paketan sabu yang diamankan dari semua kasus yang diungkap dalam operasi antik ini, berat totalnya mencapai 42,92 gram.

Menurut kapolres, dari hasil pemeriksaan sementar barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut kebanyakan berasal dari daerah Banjarmasin.

Bahkan pemasok besarnya ada yang merupakan berstatus narapidana (napi) di lembaga pemasyarakatan (LP).

"Kita masih lakukan pengembangan dan koirdinasi terus dengan narkoba Polda dan juga ditindaklanjuti dari sana,"katanya.

Diketahui untuk tiga tersangka yang merupakan TO dalam Operasi Antik Intan 2019 Polres HSU, masing-masing tersangka Anto, Iwan Jabis dan Pakacil. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)