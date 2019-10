Jadwal Liga Italia Pekan ini: Juventus vs Genoa Inter Milan vs Brescia via Bein Sports2

Jadwal Liga Italia Pekan Ini : Juventus vs Genoa, Inter Milan vs Brescia, Parma vs Verona via Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - SAKSIKAN jadwal Liga Italia pekan 10 yang akan digelar pada Rabu (30/10/2019) hingga Jumat (1/11/2019), Juventus vs Genoa, Inter Milan vs Brescia, Parma vs Verona via Bein Sports 2.

Liga Italia 2019 pekan ke 10 akan dibuka dengan laga Parma vs Verona pada Rabu (30/10/2019) dini hari.

Dilanjutkan pertandingan Inter yang melawat ke markas Brescia di Stadio Mario Rigamonti.

Seluruh pertandingan Liga Italia pekan ke-10 akan disiarkan secara Live Bein Sports 2 dan dapat disaksikan streaming MAXStream.

Pada pertandingan terakhir Nerazzurri di liga domestik Italia harus puas bermain imbang imbang dengan tamunya Parma Sabtu (26/10/2019) lalu.

Di laga ini Inter yang mempunyai kesempatan untuk mengkudeta posisi puncak namun harus pupus setelah ditahan imbang oleh Parma dengan skor 2-2.

Nerazzuri, julukan Inter, sempat unggul melalui gol Antonio Candreva di menit 23, namun Parma mampu mencetak dua gol dan membalikkan keadaan melalui gol Yann Karamoh (26') dan Gervinho (30').

Romelu Lukaku tampil sebagai penyelamat Nerazzurri setelh mencetak gol penyeimbang di menit 51.

Gol tersebut menambah pundi mantan pemain Setan Merah menjadi 6 gol di musim ini.