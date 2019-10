Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini : Barcelona vs Valladolid & Real Madrid vs Leganes via Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol pekan 11 yang akan digelar pada Rabu (30/10/2019) hingga Jumat (1/11/2019). Laga yang tersaji antara lain Barcelona vs Valladolid & Real Madrid vs Leganes.

Laga Barcelona vs Valladolid akan digelar pada Rabu (30/10/2019) & Real Madrid vs Leganes akan digelar pada Kamis (1/11) via Bein Sports 1

Siaran langsung Liga Spanyol pekan ke-11 akan disiarkan secara Live Bein Sports 1 dan dapat disaksikan via MAXStream.

Liga Spanyol 2019 pekan ini akan dibuka dengan laga Alaves lawan Atletico Madrid pada Rabu (30/10/2019) dini hari.

Jadwal dan Klasemen Liga Spanyol 2019 tersedia di akhir artikel

Pertandingan selanjutnya yakni laga Barcelona kontra Valladolid di Stadion Camp Nou.

Pada pertandingan terakhir Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis 1-2 di markas Slavia Praha dalam lanjutan pekan ke-3 Liga Champions, Kamis (24/10/2019) lalu.

Gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Lionel Messi di awal babak pertama, tepatnya menit ke 3 dan Own Goal Olayinka menit 57.

Sementara tuan rumah Slavia Praha berhasil memperkecil kedudukan lewat Jan Boril di menit 50.