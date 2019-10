LINK BEIN SPORTS 2! Live Streaming Brescia vs Inter Milan Liga Italia, Live TV Online Beinsport

Live Streaming Brescia vs Inter Milan Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming TV Online Beinsport

Link Live Streaming Bein Sports 2 Brescia vs Inter Milan bisa diakses via live streaming tv online mulai Rabu (30/10/2019) dini hari WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Brescia vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Rabu (30/10/2019).

Link Live Streaming Brescia vs Inter Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 duel Brescia vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 02.55 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Baca: LINK Live Streaming Bein Sports 1 Barcelona vs Real Valladolid Liga Spanyol, TV Online Vidio.com

Baca: LINK www.mola.tv! Live Streaming TV Online Man City vs Southampton Carabao Cup 2019, Tak Live TVRI

Jelang laga Brescia vs Inter Milan, tim tuan rumah dikabarkan tengah meningkatkan peluang untuk mendatangkan gelandang Barcelona, Ivan Rakitic, pada Januari 2020.

Gelandang timnas Kroasia, Ivan Rakitic, sempat dihubungkan dengan Inter Milan sejak musim panas 2018.

Namun, Inter tak kunjung mengajukan tawaran resmi guna mendapatkan jasa Rakitic dari Barcelona.

Dilansir BolaSport.com dari Calciomercato, perwakilan Inter Milan sempat bertamu dengan pimpinan Barcelona guna mendiskusikan potensi kesepakatan transfer.

Dikabarkan bahwa transfer Rakitic dari Barcelona ke Inter Milan bisa terjadi pada Januari 2020.

Hal itu disertai dengan penolakan pemain berusia 31 tahun tersebut untuk memperpanjang kontrak bersama klub berjuluk Blaugrana.

Barcelona disinyalir bakal membanderol Rakitic dengan harga 35 juta euro (sekitar 630 miliar rupiah).