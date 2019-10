LINK MOLA TV! Video Live Streaming Man City vs Southampton di Carabao Cup 2019 (Piala Liga Inggris)

Link Live Streaming Mola TV Manchester City vs Southampton (Man City vs Southampton) di Piala Liga Inggris (Carabao Cup 2019) dapat diakses malam hari ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV Manchester City vs Southampton (Man City vs Southampton) di Piala Carabao 2019 yang tersaji malam ini, namun tidak disiarkan langsung TVRI.



Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Man City vs Southampton di Piala Liga Inggris (Carabao Cup 2019) Rabu (30/10/2019) pukul 02.45 WIB.

Link Live streaming Man City vs Southampton di Piala Liga Inggris 2019 (Piala Carabao 2019) dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, serta melalui website TV Online Mola.tv.

Manchester City tengah dalam kepercayaan tinggi menjelang menghadapi Southampton di Etihad Stadium.

Pada pertandingan sebelumnya, Manchester City meraih kemenangan menyakinkan dengan skor 3-0 atas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris.

Gol-gol The Citizens dicetak oleh Raheem Sterling pada menit ke-46, Kevin De Bruyne menit ke-65, dan Ilkay Gundogan menit ke-70.

Kemenangan tersebut sudah pasti menjadi modal bagi Pep Guardiola untuk menantang Southampton.

Makna kemenangan Manchester City itu membuat merea telah memenangi 10 pertandingan kandang Liga Premier dengan agregat gol 33-4.

Ini menjadi rekor kemenangan kandang terbanyak atas satu lawan dalam sejarah Liga Premier Ini.

“Kami akan terus bertanding, dan kami akan main di Piala Liga. Sudah jelas, pemain kami siap mengalahkan Southampton,” kata Guardiola.