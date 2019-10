Terungkap! Tangis El Rumi di Hari Nikahan Maia Estianty-Irwan Mussry, Putra Ahmad Dhani Tak Restui?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tangisan El Rumi di hari pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry terungkap kini, putra Ahmad Dhani atau anak sambung Mulan Jameela itu pernah tak restui?

Hari ini, Selasa (29/10/2019) tepat satu tahu tahun pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry. Keduanya menikah di Jepang tahun lalu dan hanya dihadiri keluarga terdekat saja.

Mengenang momen satu tahun pernikahannya dengan Irwan Mussry, Maia Estianty membagikan video singkat hari bahagiannya itu di Instagram.

Di hari pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry tersebut, rupanya anak kedua Maia Estianty dengan Ahmad Dhani yakni El Rumi meneteskan airmatanya.

Berbeda dari dua saudaranya yang lain, Dul Jaelani dan Al Ghazali, El Rumi memang nampak terisak menyaksikan bundanya itu bersanding dengan Irwan Mussry.

Tak hanya El, dari video singkat tersebut, ayah dan ibunda Maia, juga tak sanggup membendung airmata mereka.

Selain mengenang satu tahun pernikahannya dengan Irwan Mussry lewat video, Maia Estianty juga menuliskan kata-kata romantis untuk suaminya itu.

Berikut tulisan manis dari Maia Estianty untuk Irwan Mussry dilansir dari Instagram @maiaestiantyreal:

Jodohku adalah KAMU !!!

Kamu yang selalu baik, nggak pernah ribet, nggak pernah kepo, nggak pernah ikut campur urusan pribadi istri, yang memberikan ruang untuk kreatifitas istri, yang tenang dan lembut...Kamu sandaran hatiku dan menenangkan aku di saat aku gundah gulana. Kamu yang selalu membuat aku tersenyum.. Kamu yang selalu lucu dan humoris. Kamu yang menerima aku dan ketiga anakku dengan segala kekurangannya, dan menerima mereka sebagai anakmu juga dengan selalu memanggil mereka “OUR SON, MY SON”... Thank you my love @irwanmussry untuk segala cinta, doa dan kasih sayangmu selama ini. Alhamdulillah. MaasyaaAllah... I LOVE YOU... Lagu ini kupersembahkan untuk kamu... Dulu saat KD (8 tahun lalu) meminta kado untuk souvenir pernikahan dia, aku buat lagu ini, aku bilang ke KD, lagu ini untuk suami ku juga nanti (siapapun suamiku, karena saat itu aku sendiri)

CINTAKU kan SELALU MENEMANIMU ( voc by : @krisdayantilemos )

Happy Anniversary ke 1 cintaku.

Alhamdulillah setahun berjalan lancar dengan perlindungan Allah.. Terimakasih juga buat semua netizen atas doa2nya... #happyanniversary #mysoulmate #semakintuasemakinbahagia #myhusband #irwanmussry #maiaestianty #irwanmaiajourney #happycouple #myfamily

#video by : @agrasuseno @claudianrh

