AKBP Takdir Beri Apresiasi Satnarkoba Polres Banjar Sudah Bekerja maksimal

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sebanyak 59 orang tersangka terjaring operasi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banjar selama dilaksanakannya Operasi Antik Intan 2019 terhitung dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2019.

Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete, S.H., S.I.K., M.H menyatakan tingginya ungkap kasus bukan berarti di Kabupaten Banjar banyak terdapat narkoba, tapi itu semua berkat kegigihan jajaran Satnarkoba Polres Banjar dan jajaran Polsek.

" Terbanyak bukan berarti banyak pemakai, tapi ini berkat kegigihan anggota yang bekerja maksimal. Kami apresiasi hasilnya, paling banyak diantara polres di Kalsel," kata AKBP Takdir.

Kasat Resnarkoba Polres Banjar AKP Purnoto ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya cuma punya empat Target operasi pada operasi Antik Intan 2019. " TO cuma empat, Alhamdulilah dapat semua. Nah sisanya itu pokonya kita kerja, kerja saja sampai maksimal. Kedepan akan kami maksimalkan lagi. Ya, selebihnya non TO. Alhamdulah banyak ungkap kasus," kata AKP Purnoto yang baru saja menjabat satu bulan ini.

Dia meminta agar segenap masyarakat sayangi keluarga, membentengi diri dengan keimanan dan bersama sinergis berantas peredaran narkoba.

" Dari 14 Polsek kawasan dinilai rawan peredaran narkoba yakni Kertakhanyar, sungai Tabuk dan Gambut karena posisinya yang berbatasan dekat dengan Banjarmasin. Kami anggap rawan," Katanya.

