BERLANGSUNG! Live Streaming Usee TV Madura United vs Tira Persikabo Liga 1 2019, TV Online Indosiar

Live Streaming Madura United vs Tira Persikabo Liga 1 2019, Live TV Online Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar

Live Streaming Madura United vs Tira Persikabo di Indosiar, Live Streaming Usee TV & Live Streaming TV Online Vidio.com sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Madura United vs Tira Persikabo via siaran langsung Indosiar di pekan 25 Liga 1 2019, Rabu (30/10/2019) via Live Streaming Indosiar.

Link Live Streaming Madura United vs Tira Persikabo dapat diakses via Live Streaming TV online vidio.com dan di Live Streaming Usee TV mulai pukul 18.30 Wib.

Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar menghadapi Tira-Persikabo yang pernah punya catataan tak pernah terkalahkan dalam 13 laga, membuat pelatih Madura United, Rasiman, tak main-main dalam mempersiapkan pemain yang akan diturunkannya.

Rasiman menurunkan pemain terbaiknya untuk bisa mengimbangi kekuatan anak asuh Rahmad Darmawan tersebut.

Di bawah mistar, M. Ridho tetap dipercaya Rasiman sebagai palang pintu terakhir bagi Tira-Persikabo untuk mencetak gol.

Pada daerah pertahanan, Andik Rendika, Alfath Fathier, Ante Bakmaz, dan Jaimerson Xavier akan bahu-membahu menepis serangan lawan.

Lini tengah Madura United akan diisi oleh trio Slamet Nurcahyono, Zulfiandi, serta Diego Assis yang akan memberikan suplai bola kepada penyerang mereka.

Di depan, trisula Andik Vermansah, Aleksandar Rakic, dan Greg Nwokolo akan berperan sebagai mesin gol tim berjulukan Laskar Sapeh Kerrab tersebut.

Sementara Tira-Persikabo yang datang dengan skuad minimalis tak bisa tampil seperti biasanya.