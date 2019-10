Dandanan Nyeleneh Ammar Zoni & Irish Bella Pasca Duka Bayi Kembarnya, Ikuti Langkah Andre Taulany

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dandanan nyeleneh Ammar Zoni dan Irish Bella pasca berduka bayi kembarnya meninggal dunia. Ikuti langkah Andre Taulany dan Wendy Cagur?

Belum lama ini, diketahui komedian Andre Taulany dan Wendi Cagur menjiplak riasan Joker. Hal ini juga diikuti suami Irish Bella, Ammar Zoni.

Ya, Ammar Zoni pun ikut latah memoles wajahnya dengan riasan ala Joker. Sementara, Irish Bella tampil dengan dandanan berbeda.

Ammar Zoni tampil dengan rambut hijau dan wajah yang dicoret dengan warna putih, hijau serta merah.

Sementara itu, ia berpose dengan senyuman lebar ke arah kamera.

"Smile, though your heart is aching," begitu bunyi pesan di postingan Ammar Zoni.

"Always Remember to Smile," tulis Ammar Zoni singkat di bagian caption foto.

Sementara terhitung sampai saat ini, postingan Ammar Zoni itu benar-benar sukses memantik perhatian.

Tak ketinggalan, komentar demi komentar pun turut ramai memenuhi postingan Ammar Zoni pada Selasa (29/10) ini.

Di luar dugaan, netizen berbondong-bondong melayangkan pujiannya.

Mereka menyebut Ammar Zoni begitu totalitas dalam menampilkan sesuatu hal.