Ini Hasil Tangkapan Operasi Antik Intan 2019 Polresta Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bertempat di area samping RS Ansari Saleh, Jalan H Hasan Basry, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dilaksanakan Konferensi Pers pengungkapan Operasi Antik Intan 2019, Rabu (30/10/2019) siang.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sumarto, didampingi Kasat Narkoba, Kompol H Wahyu Hidayat, Kabag Ops Kompol Rizani.

Dalam Konferensi Pers Ungkap Kasus Ops Antik Intan 2019 disebutkan oleh Kapolresta Banjarmasin, total laporan polisi atau LP yg ditangani sejak tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2019, sebanyak 20 perkara dengan tersangka berjumlah sebanyak 23 orang.

Rincian target yakni 8 perkara dari 8 kasus yang di target operasi atau TO kan dan 12 kasus non TO.

Sedangkan Barang Bukti atau BB, diantaranya Narkotika Jenis sabu sebanyak 1.574,84 gram dan 111,³/⁴ butir ekstasi

"Kami dari pihak kepolisian selalu melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku pengedar Narkoba. Apabila ada masyarakat hang melihat dan mengetahui adanya peredaran Narkoba, maka laporkan langsung ke anggota kami," pintanya.

