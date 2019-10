Jadwal Carabao Cup 2019 Malam Ini : Liverpool vs Arsenal & Chelsea vs Man United Live di Mola TV

Jadwal Carabao Cup 2019 hari ini, Liverpool vs Arsenal dan Chelsea vs Manchester United akan disajikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Carabao Cup malam ini menyajikan laga menarik tim-tim raksasa Liga Inggris pada pada Kamis (31/10/2019). Laga disiarkan live streamong Mola TV.

Liverpool vs Arsenal dan Chelsea vs Manchester United tersaji pada babak keempat Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2019/20. Live Streaming Mola TV Chelsea vs Manchester United & Liverpool vs Arsenal di Piala Liga Inggris (Carabao Cup 2019) pukul 02.45 WIB.

Link streaming Liverpool vs Arsenal dan Chelsea vs Man United dapat diakses di www.Mola.tv, (Link Mola TV ada di bagian berita)

Chelsea akan menjamu MU di Stamford Bridge pada babak keempat Carabao Cup 2019/20, Kamis (31/10/2019).

Jelang laga tersebut, pelatih MU, memuji skuad Frank Lampard yang diisi pemain-pemain muda.

Solskjaer dan Lampard sama-sama menaruh kepercayaan pada pemuda musim penuh pertama mereka sebagai pelatih di klub masing-masing.

Man United dan Chelsea menjadi klub yang menurunkan skuuad dengan pemain rata-rata usia termuda di Liga Premier.

Produk akademi seperti Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James, Fikayo Tomori, dan Callum Hudson-Odoi telah dimainkan oleh Lampard, yang telah memenangkan tujuh pertandingan secara bergantian di semua kompetisi.

Meskipun sempat kesulitan untuk tampil konsisten pada awal musim ini, tetapi saat ini Chelsea sudah menemukan harmoni di permainannya.