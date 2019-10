BANJARMASIPOST.CO.ID - Jawaban sebenarnya Nikita Mirzani atas lamaran Betsalelf, eks Dipo Latief pilih tolak si berondong?

Nikita Mirzani beberapa waktu lalu membagikan video dirinya tengah dilamar oleh seorang pria Perancis bernama Betsalelf.

Seolah berteka-teki dengan jawaban sebenarnya apakah Nikita Mirzani menolak Betsalelf, mantan istri Dipo Latief itu tak membagikan video secara utuh.

Sehingga tidak diketahui apakah sosok pria yang lebih muda 10 tahun dari si Nyai itu akan menjadi suami ke-4nya.

Publik kemudian bertanya-tanya jawaban sebenarnya Nikita Mirzani atas lamaran Betsalelf.

Mewakili pertanyaan publik, Nadia Mulya dalam tayangan Insert Story, Selasa (29/10/2019) kemarin menanyakan jawaban Nikita Mirzani yang menjadi panelis di acara itu.

Mula-mula, video viral lamaran artis Nikita Mirzani itu diputar di layar.

Pada video tersebut terlihat Nikita Mirzani dan sang kekasih sedang mengobrol asyik penuh tawa.

Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi serius ketika sang kekasih memegang erat tangan Nikita Mirzani.

"It's a good time, and i would like to ask you this (Ini waktu yang bagus dan aku ingin menanyakan ini)," ujar Betsalelf.