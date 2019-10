LINK MOLA TV! Live Streaming Chelsea vs Manchester United di Carabao Cup 2019 (Piala Liga Inggris)

Link Live Streaming Mola TV Chelsea vs Man United di Piala Liga Inggris (Carabao Cup 2019) dapat diakses malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Chelsea vs Manchester United ( Chelsea vs Man United ) di Piala Carabao 2019 yang tersaji dini hari ini via live streaming tv online.



Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Chelsea vs Man United ( Chelsea vs MU ) di Piala Liga Inggris (Carabao Cup 2019) Kamis (31/10/2019) pukul 03.05 WIB.

Link Live streaming Chelsea vs Manchester United ( Chelsea vs MU ) di Carabao Cup 2019 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, serta melalui website via Live Streaming TV Online Mola.tv.

Jelang laga Chelsea vs Manchester United, Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengatakan jika Fred akan mengisi peran Paul Pogba untuk sementara.

Bintang Manchester United, Paul Pogba masih harus menepi hingga akhir tahun ini.

Cedera pergelangan kaki yang dialami pemain tim nasional Prancis itu membuatnya harus absen sejak akhir Agustus lalu.

Dengan cederanya pemain berusia 26 tahun itu, Solskjaer hanya memiliki sedikit pilihan pemain yang bisa ditempatkan pada posisi Pogba.

Salah satu pemain yang Solskjaer anggap bisa mengisi pos Pogba adalah Fred.

Pemain asal Brasil itu kerap dikatakan sebagai pembelian gagal Man United oelh banyak pihak.

Musim 2019-2020 ini, Fred baru bermain sebanyak 6 kali di Liga Inggris dan hanya 2 kali menajdi starter.