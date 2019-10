Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Juventus vs Genoa di TV Online Liga Italia Malam ini

Live Streaming Juventus vs Genoa Liga Italia Malam ini, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming TV Online Beinsport

Link Live Streaming Bein Sports 2 Juventus vs Genoa bisa diakses via live streaming TV online mulai Kamis (31/10/2019) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia yang akan tersaji pada Kamis (31/10/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 duel Juventus vs Genoa akan dimulai pada pukul 02.55 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Link Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Pada pertandingan kali ini, Juventus diprediksi tidak akan diperkuat oleh Higuain dan Miralem Pjanic.

Dilansir dari laman resmi Juventus, Maurizio Sarri selaku pelatih Si Nyonya Tua menyatakan akan melihat perkembangan pemainnya itu

Mantan pelatih Chelsea itu memberikan kabar bahwa Pjanic tidak mengalami cedera namun hanya kekalahan pada ototnya saja.

Kondisi serupa juga dialami Higuain.

"Pjanic tidak mengalami cedera, namun hanya kelelahan pada otot adduktornya saja, ia harus keluar pertandingan kemarin, kondisi yang sama juga dialami oleh Higuain," jelas Sarri.

"Saya akan mengevaluasi dan melihat perkembangannya hari ini," imbunya.