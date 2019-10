Muka Masam Ayu Ting Ting Bahas Nikita Mirzani Dilamar Betsalelf, Ruben Onsu & Wendy Cagur Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ekspresi berupa muka masam diperlihatkan Ayu Ting Ting membahas ikita Mirzani dilamar Betsalelf. Ruben Onsu, Ivan Gunawan dan Wendy Cagur bereaksi.

Beberapa hari lalu, Nikita Mirzani diketahui telah dilamar kekasih bulenya yang bernama Belsalelf.

Kabar Nikita Mirzani telah dilamar oleh Betsalelf rupanya sampai juga pada Ayu Ting Ting cs.

Bahkan, lamaran Nikita Mirzani tersebut turut dibahas di acara Brownis yang dipandu Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Wendi Cagur, dan Ivan Gunawan.

Baca: Sesegukan! Tangis Betrand Peto di Kamar Gara-gara Ruben Onsu, Sohib Ayu Ting Ting Diminta Ini

Baca: Dulu Dijodohkan, Hubungan Ifan Seventeen & Juliana Moechtar Kini, Suami Dylan Sahara Ungkap Ini

Baca: Hubungan Gisella Anastasia & Desta Mahendra Kini Diungkap, Eks Gading Marten Ternyata?

Baca: Keretakan Rumah Tangga Krisdayanti & Raul Lemos Jadi Isu Panas, Ini Sikap Ibu Aurel Saat Suami Sakit

Dilansir dari tayangan Brownis yang tayang di kanal Youtube Trans TV Official, Selasa (29/10/2019) kemarin awalnya Wendi Cagur memerintahkan kru Bwonis untuk memutar video saat Nikita Mirzani dilamar.

"Ini ada berita Nikita Mirzani dilamar pacar bulenya," ucap Wendy Cagur.

Pada video yang diputar tersebut, Nikita Mirzani tampak duduk di sebuah sofa.

Sementara pacar bulenya berlutut sambil memberikan Nikita Mirzani sebuah cincin.

"Would you like to make me the happier man in the world? Is that a yes? Come on tell me," ujar pria bule tersebut.

(Maukah kamu bikin aku jadi cowok paling bahagia di dunia ini? Mau ya .. ayooo jawab)