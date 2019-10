Selama Operasi Antik 2019 , Ditnarkoba Poida Tangkap 322 Tersangka, Sita 4,2 Kg Sabu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gerak Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan dan jajaran dalam melakukan pemberantasan dan penangkapan pelaku peredaran narkoba sangatlah agresif dan berkesinambungan.

Terbukti dalam Operasi Antik 2019 yang berlang sekitar tiga minggu petugas tangkap ratusan tersangka.

Barang bukti yang ditemukan petugas pun cukup banyak yakni sekirtar 4.2 kilo sabu.

Direktur Narkoba Kombes Wisnu Widarto didampingii Karo Ops Kombes Isdiyono serta abid Humas Kombes M Rifai dalam pres release Ops Antik 2019, Rabu (30/10) mengungkapkan hal itu.

Wisnu mengungkapkan Ops Kepolisian Kewilayahan Antik Intan-2019 berlangsung dari 14 Oktober hingga 27 Oktober lalu. Adapun hasil Ops Antik itu pighaknya mengungkap kasus sebanyak 251 kasus .

" Jumlah tersangka kita tangkap 322 orang dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 4.245,5 gram, ekstasi 730,75 butir dan 0,35 gram serbuk, Carnophen 1.595 Butir, Psikotropika sebenyak 112 butir , dan daftar G sebanyak 3.368 butir," ucap Wisnu.

Pihaknya juga berhasil mengungkap atau menangkap target operasi (TO) sebanyak 62 atau pencapaian TO 100%) dan 189 Non TO.

Aksi Ops Antik 2019 ini dibandingkan dengan Ops Antik 2018 mengalami kenaikan pada jumlah barang bukti .

Yakni barang bukti sabu naik 2.614,23 gram dimana BB sabu pada 2018 adalah 1.631,27 gram, ekstasi naik 652.5 butir dari Bb skstasi 2018 sebanyak 78 Ľ butir..(Banjarmasinpost.co.id/dwi)