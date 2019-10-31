Liga 1 2019
BERLANGSUNG Live Streaming Barito Putera vs Borneo FC di TV Online Liga 1 2019, Ini Susunan Pemain
BERLANGSUNG Live Streaming Barito Putera vs Borneo FC di TV Online Liga 1 2019, Ini Susunan Pemain
Live Streaming Barito Putera vs Borneo FC di Usee TV & Live Streaming TV Online Vidio.com sedang berlangsung.
BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Barito Putera vs Borneo FC via siaran langsung Indosiar di pekan 26 Liga 1 2019, Kamis (31/10/2019).
Link Live Streaming Barito Putera vs Borneo FC dapat diakses via Live Streaming TV online vidio.com dan Live Streaming Usee TV mulai pukul 18.30 Wib, ini susunan pemainnya.
Menghadapi Borneo FC yang berada di papan atas klasemen sementara Liga 1 2019, Barito Putera menurunkan skuad terbaiknya.
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Sayangnya, Barito Putera tak akan diperkuat oleh dua pilar intinya, Evan Dimas dan Bayu Pradana.
Pada laga kali ini, pelatih Barito Putra Djadjang Nurdjaman menargetkan untuk bisa meraih poin penuh di depan suporter timnya sendiri.
Berhadapan dengan kualitas daya gedor Borneo FC, pelatih yang akrab disapa Djanur tersebut mempercayakan Adhitya Harlan sebagai kiper pada laga kali ini.
Untuk memastikan para penyerang Borneo FC tak bisa membobol gawang Adhitya, empat pemain dipasang sebagai tembok pertahanan.
Mereka adalah Rony Beroperay, Cassio de Jesus, Nazar Nurzaidin, dan Donny Harold Monim.
Gomez mempercayakan keamanan gawangnya kepada kiper muda yang punya skill impresif, Gianluca Pandeynuwu.
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