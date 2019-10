Drama Korea Terbaru November ini, Akting Hyun Bin dan Ahn Jae Hyun Paling Dinanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea terbaru di November ini jadi 'comebacknya' Ahn Jae Hyun dan Hyun Bin yang dinantikan para penggemar drama Korea.

Ahn Jae Hyun muncul setelah kisah perceraiannya dengan Goo Hye Sun sempat gemparkan dunia hiburan Korea. Sementara Hyun Bin kembali setelah sukses membintangi Memories of Alhambra.

Ahn Jae Hyun akan berduet dengan Oh Yeon Seo di drama Korea terbaru People With Flaws. Sementara Hyun Bin akan berduet dengan Son Ye Jin dalam drama Emergency Love Landing.

Sementara itu saat ini beberapa drama kesayangan akan selesai tayang. Contohnya drama Extraordinary You, Vagabond, dan When The Camellia Blooms.

Di bulan November 2019, akan tayang beberapa drama baru.

Ada beberapa drama pendek dari berbagai genre.

Satu drama yang tayang di KBS merupakan drama panjang tayang setiap hari.

Melansir asianwiki.com, berikut ini deretan drama Korea Selatan yang tayang di bulan November 2019:

1. Never Twice

Drama Never Twice akan tayang di MBC pada 2 November 2019.