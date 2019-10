Gara-gara dari Indonesia, Penyerang Timnas U-19 Bagus Kahfi Batal Direkrut Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyerang Timnas U-19 Indonesia, Amiruddin Bagus Kahfi batal direkrut Arsenal karena dari Indonesia.

Kembaran Bagas Kaffa, Bagus Kahfi yang sama-sama berkarier di Timnas U-19 Indonesia ini batal direktur Arsenal setelah sebelumnya dilirik karena mengikuti program Garuda Select di Inggris, Januari-Mei 2019.

Bagus Kahfi sempat mengundang decak kagum dari Per Mertesacker, mantan bek timnas Jerman dan Arsenal. Setelah pensiun, Mertesacker menjabat sebagai pelatih Akademi Arsenal.

Seperti diketahui, Tim U-16 Arsenal sempat menjadi salah satu lawan uji coba Garuda Select, yang ketika itu diisi sebagian besar punggawa eks timnas U-16 Indonesia.

Meski Garuda Select kalah dengan skor telak 2-7, penampilan Bagus ternyata menarik perhatian Mertesacker. Hal itu diceritakan perwakilan Mola TV, Mirwan Suwarso yang juga sempat bertemu Mertesacker ketika itu.

Menurut Mirwan, seusai pertandingan, Mertesacker mendatangi dirinya dan Denise Wise, mantan gelandang timnas Inggris dan Chelsea yang kini jadi Direktur Teknik Garuda Select.

Mertesacker datang untuk memuji Bagus sambil menanyakan nama sang pemain. "(Mertesacker) nyamperin Denise dan dikenalin ke saya, dia bilang 'your forward is very good (penyerang kalian sangat bagus)," ucap Mirwan menirukan ucapan Mertesacker.

Hal itu dikatakannya saat acara yang digelar Mola TV di Jakarta, Senin (28/10/2019). "(Mertesacker bertanya) namanya siapa, (Mirwan menjawab) oh, namanya 'Good' (baca: Bagus)," lanjut Mirwan.

Kata Mirwan, Mertesacker sempat mengatakan pihaknya sebenarnya tertarik merekrut Bagus. Sayang, remaja yang kini menginjak 17 tahun itu berasal dari Indonesia.

Di Inggris memang ada peraturan larangan bagi klub merekrut pemain dari negara yang peringkat FIFA-nya jauh dari Inggris.