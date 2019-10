Live Bein Sports 2! Link Live Streaming AC Milan vs SPAL, Siaran Langsung di TV Online Liga Italia

Live Streaming Bein Sports 2! Live Streaming AC Milan vs SPAL, Live Streaming TV Online Liga Italia

Link Live Streaming Bein Sports 2 AC Milan vs SPAL bisa diakses via live streaming tv online mulai Jumat (1/11/2019) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming AC Milan vs SPAL di Liga Italia yang akan tersaji pada Jumat (1/10/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 AC Milan vs SPAL akan dimulai pada pukul 02.55 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Link Live Streaming AC Milan vs SPAL di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Jelang laga ini, Pelatih AC Milan, Stefano Pioli mengungkapkan bahwa timnya harus realistis saat melawan SPAL di Stadion San Siro, Milan.

AC Milan saat ini belum meraih hasil positif meski sudah melakukan pergantian pelatih. Di era Stefano Pioli, Rossoneri masih belum meraih kemenangan.

Laga perdana Pioli bersama AC Milan berakhir dengan hasil imbang 2-2 ketika bertemu Lecce, dua pekan lalu.

Bahkan di laga keduanya, Pioli gagal menghindarkan AC Milan dari kekalahan ketika bertandang ke markas AS Roma.

Oleh sebab itu, Pioli mengatakan bahwa AC Milan harus realistis terkait kurangnya kualitas yang ada di dalam skuat.

Meski begitu, ia menyatakan bahwa Milan bisa bermain lebih baik.