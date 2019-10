Live Streaming Barito Putera vs Borneo FC Liga 1 via Vidio.com, Tak Siaran Langsung Indosiar

Link live Streaming Barito Putera vs Borneo FC di Usee TV & Vidio.com tersaji malam ini di pekan 26 Liga 1 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung Barito Putera melawan Borneo FC Liga 1 2019 via Live Streaming Vidio.com bisa disaksikan malam ini, Kamis (31/10/2019).

Laga Barito Putera vs Borneo FC di Liga 1 2019 berbarengan dengan laga Bali United vs Persela Lamongan. Live streaming Barito Putera vs Borneo FC dapat diakses via TV online Usee TV & vidio.com premier, tidak disiarkan langsung Indosiar.

Live streaming Barito Putera vs Borneo FC Liga 1 2019 di Stadion Demang Lehman, Martapura mulai pukul 18.30 WIB.

Pelatih Barito Putera Djadjang Nurdjaman, angkat bicara jelang laga Barito Putera vs Borneo FC.

Baca: LINK Live Streaming TV Online Barito Putera vs Borneo FC Liga 1 2019, Siaran Langsung Vidio.com

Baca: Link Live Streaming Bali United vs Persela, Siaran Langsung TV Online Indosiar Liga 1 2019

Baca: Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020, Hongkong & Korut?

Baca: Jadwal Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Iran Jelang SEA Games 2019, Siaran Langsung TVRI?

Sang pelatih menilai, menghadapi Borneo FC merupakan pertandingan yang sangat penting bagi tim berjulukan Laskar Antasari itu.

Bagi Barito Putera, meraih kemenangan di kandang merupakan harga mati jika ingin menjauhi zona degradasi.

Barito Putera tampaknya sudah kapok berada di zona degradasi pada beberapa pekan lalu.

Saat ini, anak asuh pelatih yang akrab disapa Djanur tersebut berada di posisi ke-12 dengan 26 poin.

"Pertandingan krusial, kami harus raih tiga poin," ujar Djanur dikutip dari TribunKaltim.co.