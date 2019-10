Dosen Asal Libya Ini Minta Umat Islam di Banjarmasin Harus Bisa Beradaptasi Tiga Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Islam mengajarkan kepada umatnya tentang nilai-nilai universalisme dan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Hal itu disampaikan Dr Suliman Hasan Suliman Eyal Warfali dari Al- Refaq University, Libya, salah satu pembicara The 2th Antasari International conference (AIC) 2019, Local and Global Islam In The Industrial Revolution 4.0 di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, 31 Oktober - 1 November 2019.

"Perkembangan tekhnologi mengharuskan kita beradaptasi dengan tiga hal utama dalam Islam," tandasnya.

Pertama, lanjut dia, Islam menghargai ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, dengan segala kemajuan dan kebaruan yang saat ini berkembang.

"Ini membuat diri kita harus bersentuhan dengan dunia global, tidak hanya di perguruan tinggi akan tetapi juga dari pendidikan anak usia dini dan pendidikan lainnya," ucap Suliman.

Kedua, kata dia, manusia diciptakan dengan beragam suku, budaya dan bangsa. Hal ini telah ditekankan di dalam alquran, bahwa perbedaan ini menjadi sebuah tuntutan bagi semua untuk saling mengenal satu sama lain, mempelajari sejarah kehidupan orang lain, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki perbedaan suku dan kebudayaan.

Saling mengenal ini tidak terbatas hanya antar warga negara, akan tetapi lebih luas dan global.

"Ketiga, perkembangan tekhnologi digital yang saat ini mengelilingi kehidupan kita tidaklah membatasi kita sebagai seorang Muslim untuk berinteraksi dengan dunia luas, akan tetapi, dengan memahami tekhnologi tersebut, kita akan dapat melakukan difrensiasi dan analisis mendalam terhadap daurah kehidupan kita," tegasnya.

Terakhir Sulimun menyimpulkan bahwa pendidikan Islam saat ini juga telah berkembang dengan adanya perkembangan tekhnologi tersebut.

Revolusi Industri 4.0 melibatkan setiap proses pendidikan sebagai suatu hal yang perlu dikembangkan, sehingga informasi dan pengetahuan cepat diterima dan diaplikasikan dalsm kehidupan yang dapat membawa pada kemaslahatan.