Jadwal Liga Italia Pekan 10 : Roma vs Napoli, Torino vs Juventus, Bologna vs Inter & Milan vs Lazio

Ionut Radu gagalkan usaha Cristiano Ronaldo pada pertandingan Juventus vs Genoa dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion Allianz, 30 Oktober 2019. Juventus akan mengadapi Torino di pekan 10 Liga Italia.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwa Liga Italia pekan 10 yang disiarkan langsung Bein Sports akhir minggu ini, sedikitnya tiga laga panas Roma vs Napoli, derby Torino antara Torino vs Juventus dan Milan vs Lazio.

Sabtu (2/11/2019) akan ada laga Roma vs Napoli yang disiarkan lewat live streaming TV Online Bein Sports.

Inter Milan akan bermain terlebih dahulu dengan bertandang ke markas Bologna, Minggu (3/11/2019) dini hari pukul 00 WIB.

Setelah laga tersebut usai, baru Juventus akan bertanding.

Mereka akan melawat ke markas Torino dalam laga bertajuk derbi Turin.

Laga ini akan dihelat pada Minggu dini hari pukul 02.45 WIB.

Sementara pada Senin (4/11/2019), Fiorentina bakal melawan Parma, sedangkan AC Milan bakal kembali bertanding untuk melakoni pertandingan yang berat, menghadapi Lazio.

Sebelumnya AC Milam sukses mengalahkan SPAL 1-0 di San Siro, Jumat (1/11/2019) dini hari WIB.

Gol tunggal Suso jadi penentu kemenangan I Rossoneri. Hasil ini juga menjadi tiga poin perdana uintuk pelatih anyar Milan, Stefano Pioli. Kini, Milan menduduki posisi ke-10 klasemen Serie A Liga Italia.

* Ronaldo Semangat Lihat Inter Bangkit