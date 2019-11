LINK INDOSIAR! Live Streaming TV Online Kalteng Putra vs Persib Bandung Liga 1 2019 Malam Ini

Live Streaming Kalteng Putra vs Persib Bandung Liga 1 2019, Live Streaming TV Online dan Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Kalteng Putra vs Persib Bandung via Live Streaming vidio.com sore ini Jumat (1/11/2019) sajikan pertandingan Liga 1 2019 antara yang juga akan tayang via siaran langsung Indosiar.

Live streaming Indosiar Duel Kalteng Putra vs Persib Bandung di Liga 1 2019 berlangsung di Stadion Tuah Pahoe Palangkaraya bisa diakses lewat live streaming tv online vidio.com.

Live Streaming Kalteng Putra vs Persib Bandung Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Baik tuan rumah Kalteng Putra maupun Persib Bandung sama-sama membutuhkan poin di laga ini.

Kalteng Putra membutuhkan poin untuk bisa beranjak dari zona degradasi.

Laskar Isen Mulang, julukan Kalteng Putra saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga 1 2019 dengan mengoleksi 23 poin.

Sementara, Persib Bandung berada di peringkat ke-11 dengan torehan 31 poin.

Kemenangan adalah wajib bagi Kalteng Putra yang terseok-seok di zona degradasi, sekaligus tim arahan Gomes de Oliveira ingin membalas kekalahan putaran pertama lalu dari Persib.

Pada putaran pertama Kalteng Putra menyerah 0-2 atas Persib di Stadion Si Jalak Harupat. Gomes mengatakan tidak mau menyia-nyiakan status bermain di kandang sendiri. Mereka harus maksimal seperti saat mengalahkan Persela pekan lalu.