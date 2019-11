Live Streaming Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019, Live Indosiar & TV Online Vidio.com

Jadwal & live streaming Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019 pekan 26 hari ini, siaran langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Indosiar dan live streaming vidio.com sore ini Jumat (1/11/2019) sajikan pertandingan Liga 1 2019 antara Perseru Badak Lampung FC melawan Arema FC dalam lanjutan pekan 26.

Live streaming Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming Indosiar (via live streaming tv online Vidio.com) mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Sumpah Pemuda.

Arema FC memasang target tinggi pada laga tandangnya ke markas Perseru Badak Lampung FC. Singo Edan bertekad meraih kemenangan pada duel kali ini.

Pelatih Arema FC, Milomir Seslija, mengatakan bahwa meraih tiga poin di kandang Badak Lampung sangat penting. Sebab, Singo Edan kini butuh tambahan poin untuk bersaing dalam perebutan posisi kedua klasemen Liga 1 2019.

"Ini adalah pertandingan yang berat karena Badak Lampung ingin mendapat poin di kandang. Kami datang ke sini untuk mendapat poin karena kami mengejar posisi kedua klasemen," ucap Milomir Seslija dikutip Bpost Online dari laman remi Liga 1.

Arema punya peluang besar untuk bisa mendapat poin penuh.

Sebab, Badak Lampung kini tidak berada dalam performa terbaik. Laskar Saburai tidak pernah menang dalam enam laga terakhir di Liga 1.

Faktor tersebut tentu menguntungkan kubu Arema FC. Namun demikian, Milomir Seslija tidak ingin anak asuhnnya tinggi hati melihat performa buruk sang lawan. Pelatih asal Bosnia justru khawatir dengan momen kebangkitan Badak Lampung saat berjumpa Arema.

"Belum tentu itu menguntungkan. Justru kami khawatir pemain Badak Lampung akan semakin termotivasi untuk menang setelah beberapa hasil buruk. Semua tim di Indonesia tidak bisa ditebak," kata pelatih berusia 55 tahun.