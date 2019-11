Putusnya Asmara Citra Kirana & Rezky Aditya Pasti Terjadi Jika Eks Agnez Mo & Ciki Pilih Pacaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putusnya asmara Citra Kirana dan Rezky Aditya pasti terjadi jika mantan Agnez Mo dan Ciki pilih pacaran dulu.

Ya, Sudah berkenalan sejak 10 tahun lalu dan punya kesempatan dekat dengan Citra Kirana, artis sinetron Rezky Aditya ternyata punya alasan tersendiri tak langsung menyatakan cintanya ketika itu.

Ternyata, Rezky Aditya memastikan putus dengan Citra Kirana jika pacaran dulu.

"Kalau misalnya dulu dia (Citra) pacaran sama gue, pasti putus. He he he. Karena gue belum dewasa. Sekarang sudah insya Allah," ucap Rezky dalam video berjudul "JANJI YANG KESAMPEAN ! Citra Kirana - Rezky Adhitya" di kanal YouTube Ciky Citra Rezky, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Bukan cuma itu, Rezky mengaku meski tertarik dengan Citra ketika itu, ia yakin bahwa belum saatnya menjalin cinta dengan perempuan yang telah menjadi calon istrinya tersebut.

"Emang sih, sejujurnya dalam hati gue, ini kayaknya harus gue simpan buat masa depan gue. Sumpah demi Allah nih gue enggak bohong," ucap Rezky.

"Tapi itu kan cuma khayalan waktu kecil. Ternyata jadi, hampir 99 persen jadi," imbuhnya sambil terseyum.

Selepas pertemuan mereka dalam sebuah sinetron tersebut, Rezky dan Citra tak pernah saling berkomunikasi lagi.

Mereka baru kembali dipertemukan pada tahun ini dan Rezky pun menyatakan niatnya untuk menikah dengan Citra.

"(Yakin menikah) satu, karena Allah, kedua karena kami juga sudah siap untuk nikah, ketiga karena emang cocok. Jadi semuanya emang berketerkaitan dan yang pasti kayaknya juga karena (menikah) salah satu hal yang dianggap wajib," ujar Rezky.