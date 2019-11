Spesial November, Festival Kuliner Buah Mangga di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada yang spesial di bulan November ini di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Bagi para pencinta kuliner bisa menikmati berbagai macam sajian dari buah mangga.

"Dari mango mousse, mango sticky rice, mango split, mango smoothies dan masih banyak lagi. Harga mulai dari IDR 35.000 nett/portion," kata Aditya Pramana Putra, Public Relation Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Jumat (1/11/2019).

Baca: Ahok Blak-blakan Soal E-Budgeting yang Dikritik Anies, Diperkenalkan saat Jokowi & BTP Gubernur DKI

Baca: Fakta Sebenarnya Video Syur Nagita Slavina Dibongkar, Tahilalat Istri Raffi Ahmad Jadi Sorotan

Baca: Larangan Ruben Onsu pada Betrand Peto Santap Makanan Ayu Ting Ting, Suami Sarwendah Disindir

Baca: Ciri Khusus Pemeran Video Syur Gisella Anastasia Diungkap, Polisi Sebut Ini Soal Eks Gading Marten

Tidak hanya mango festival, lanjut dia, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin punya paket makan siang yang sangat menarik yaitu lunch package all you can eat Rp 40.000 nett/pax.

"Buka dari hari Senin sampai Jumat pukul 11.30 Wita sampai 15.00 Wita," tandas Aditya.

Untuk Info lebih lanjut bisa hub 0511 3271 111, Whatsapp 0811 5007 768, Instagram @swissborneobjm.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)