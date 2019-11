BERLANGSUNG Live Streaming PSIS vs PSS Sleman di TV Online Indosiar Liga 1 2019, Ini Susunan Pemain

PSIS Semarang vs PSS Sleman

Live Streaming PSIS Semarang vs PSS Sleman di Usee TV & Vidio.com sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, PSIS Semarang vs PSS Sleman via siaran langsung Indosiar di pekan 26 Liga 1 2019, Sabtu (2/11/2019).

Link Live Streaming PSIS Semarang vs PSS Sleman dapat diakses via TV online di Indosiar, Usee TV & vidio.com mulai pukul 15.30 Wib, ini susunan pemain PSIS Semarang vs PSS Sleman.

Pada laga ini PSS Sleman turun dengan formasi 4-3-3.

Penjaga gawang Ega Rizky akan di kawal oleh Bagus Nirwanto, Ikhwan Ciptady, Asyraq Gufron, dan Jajang Sukmara.

Sementara di sektor tengah ada Guilherme Batata, Ocvian Chanigio, Dave Mustaine.

Di lini depan Yevhen Bokhashvili akan didampingi oleh Rangga Muslim dan Jepri Kurniawan.

Sementara di kubu PSIS Semarang turun juga dengan formasi 4-3-3.

Penjaga gawang Jandia Eka Putra dikawal oleh Safrudin Tahar, Frendi Saputra, Wallace Costa, Septian David Maulana.

Sementara di lini kedua ada nama Finky Pasamba, Fredyan Wahyu Sugiyantoro, Hari Nur Yulianto.