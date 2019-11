KalselPedia - Inilah Nama-nama Sekolah Dasar dan Sederajat di Kota Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekolah dasar adalah salah satu program pendidikan yang ada di Indonesia. Sekolah ini biasanya menyediakan enam jenjang.

Pemerintah sendiri sebetulnya juga telah mengatur batas usia anak untuk bersekolah dasar yakni antara 6 dan 7 tahun.

Tidak hanya usia, pada PPDB (penerimaan peserta didik baru) lalu, sistem zonasi juga pun juga telah diterapkan di setiap sekolah tidak terkecuali kota Banjarmasin Kalsel.

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 16 Permendikbud RI No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Sehingga tak ayal bagi sejumlah calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut.

Hal itu dikarenakan sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang yang berasal dari di dekat sekolah.

Untuk itulah, meski saat ini PPDB di sekolah dasar tersebut masih terbilang lama lagi digelar, tidak salahnya Banjarmasinpost.co.id mencoba merangkum nama-nama sekolah dasar atau sederajat di kota berjuluk seribu sungai sebagaimana referensi sejumlah orangtua ingin menyekolahkan anaknya.

MIN Kebun Bunga, sekolah ini beralamat Jalan Pekapuran A RT. 30 RW.VI, MIN Kelayan di Jalan Gerilya RT. 27 NO. 14, MIN Pekauman Jalan Rantauan Timur II RT.4 NO. 22, MIN Pemurus Dalam Jalan Bakti RT.5 NO.27, MIN Teluk Dalam Jalan SUTOYO S Komplek Es Terang NO.31A KOTA BANJARMASIN, MIS Ahmad Denan Jalan Kelayan A Gg PGA NO. 135 Banjarmasin, MIS AL AMAN Jl Kuin Utara RT 06 NO. 37 RW. 01.

MIS AL ANSHARI Jalan CEMPAKA SARI RAYA RT. 42 NO. 228, MIS AL ASHRIYAH Jalan SULAWESI RT. 16 RW. 2 NO. 15, MIS Al Hamid Jalan Tembus Perumnas RT. 18 NO. 84, MIS AL ISTIQAMAH Jl Pekapuran Raya RT 42, MIS AL MUHAJIRIN Jalan Pramuka KM 6 GG. AL-MUHAJIRIN RT. 29 NO. 37.

SDN Pasar Lama 1 Banjarmasin. (banjarmasinpost.co.id/abdul ghanie)

MIS AL MUHAJIRIN Jl KACAPIRING VII RT.4 NO.30, MIS AL Mujahidin II Jl.Pangeran ANTASARI GG X HARAPAN RT.05 NO.66, MIS AL MUSYAWARAH Jl Pekapuran A RT. 18, MIS AL QALAM Jl Tembus Perumnas GG Berkah RT. 23, MIS AN NURIYYAH I Jalan Kelayan A GG. Sejiran RT. 06 NO. 28, MIS AN-NURIYYAH 2 Jalan SEJAHTERA II GG SAJIRAN UJUNG RT.07 NO. 51, MIS AR RAUDHAH Jl Kelayan B TIMUR Komplek AR-RAUDHAH, MIS ASH SHABIRIN JL 9 Oktober Komplek Nusa Indah I RT. 22 NO.30.