Link Live Streaming PSIS Semarang vs PSS Sleman Liga 1 2019 di Indosiar Cek TV Online Vidio.com

Live Streaming PSIS Semarang vs PSS Sleman

Live streaming PSIS Semarang vs PSS Sleman Liga 1 2019 pekan 26 hari ini, siaran langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Indosiar dan live streaming vidio.com sore ini Sabtu (2/11/2019) sajikan pertandingan PSIS Semarang vs PSS Sleman dalam lanjutan pekan 26 Liga 1 2019.

Live streaming PSIS Semarang vs PSS Sleman Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming Indosiar (via live streaming tv online Vidio.com) mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Maguwuharjo Yogyakarta.

Menghadapi PSIS Semarang, PS Sleman tak ingin mengulangi hasil pertemuan pertama. Pada pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Elang Jawa harus menerima kekalahan 1-3.

Kembali menghadapi PSIS Semarang, pelatih kepala PS Sleman, Seto Nurdiyantoro ingin menciptakan hasil apik.

"Lawan PSIS Semarang putaran pertama kami kalah 1-3. Kami jelas ingin revans untuk bisa memenangkan pertandingan atau mencuri poin, entah satu atau tiga untuk mengamankan target kami bertahan," kata Seto, Sabtu (2/11) dikutip Bpost Online dari laman resmi Liga Indonesia.

Seto pun tak menganggap remeh PSIS. Pasalnya di beberapa pertandingan tandang, tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut berhasil meraih poin.

Seperti saat bermain melawan PSM Makassar yang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.

Setelahnya, ketika melawan Persela Lamongan di Lamongan pun membawa pulang tiga poin.

"PSIS merupakan tim yang bagus dan solid. Di beberapa pertandingan away mereka mampu ambil poin penuh. Apalagi mereka main home. Tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih poin," ujar pelatih berusia 45 tahun itu.

PSS Sleman beruntung karena meski bertajuk sebagai tim tamu, tapi laga ini digelar di Stadion Maguwuharjo, Sleman yang notabene adalah markas mereka sendiri.