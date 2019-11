Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Bologna vs Inter Milan di TV Online Liga Italia Malam ini

Link Live Streaming Bologna vs Inter Milan di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming TV Online

Link Live Streaming Bein Sports 2 Bologna vs Inter Milan bisa diakses via live streaming tv online mulai Sabtu (2/11/2019) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Bologna vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (2/11/2019).

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Bologna vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 23.50 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Link Live Streaming Bologna vs Inter Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

II Nerazzurri, julukan Inter Milan bertekad melanjutkan tren positifnya ketika bertandang ke markas Bologna.

Performa Inter Milan sejak ditangani oleh Antonio Conte bisa dikatakan cukup impresif sejauh ini di berbagai kompetisi.

Di kancah Liga Italia, Lukaku cs hingga kini berhasil menempati peringkat kedua dibawah Juventus.

Inter Milan telah berhasil mengoleksi 25 poin dari total 10 laga yang sudah dijalani, alias hanya terpaut satu angka dari Juventus yang berada di puncak klasemen.

Tim asuhan Antonio Conte telah meraih kemenangan sebanyak delapan kali, satu kali hasil imbang, dan satu menelan kekalahan.

Selain meraih hasil positif, produktifitas II Nerazzurri pun juga meningkat drastis.