SERU Ada Liverpool Live TVRI & Roma Vs Napoli Live beIN Sport, Ini Jadwal Siaran Bola Akhir Pekan

BANJARMASINPOST.CO.ID - SERU Ada Liverpool Live TVRI & Roma Vs Napoli Live beIN Sport, Berikut Jadwal Siaran Bola Akhir Pekan

Ayo Nonton! Jadwal siaran sepak bola akhir pekan ini akan menyuguhkan pentandingan di Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol.

Seperti kita ketahui, Liga Inggris memasuki pekan ke-11 pada akhir pekan ini.

Tim-tim Premier League akan kembali beraksi usai beberapa di antara mereka melakoni laga di Piala Liga Inggris di tengah pekan.

Liverpool yang masih berada di puncak akan berhadapan dengan penghuni peringkat ke-15, Aston Villa di Stadion Anfield, Sabtu (2/11/2019).

Sementara, tim peringkat dua, Manchester City akan berhadapan dengan Southampton.

Man United yang menyapu bersih 3 laga terakhir dengan kemenangan akan diuji oleh tuan rumah Bournemouth pada laga pembuka Liga Inggris pekan ke-11, Sabtu (2/11/2019) pukul 19.30 WIB.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-11.

Sabtu, 2 November 2019

Bournemouth vs Manchester United (pukul 19.30 WIB)

West Ham United vs Newcastle United (pukul 22.00 WIB)

Aston Villa vs Liverpool (live TVRI & Mola TV pukul 22.00 WIB)

Arsenal vs Wolverhampton Wanderers (pukul 22.00 WIB)

Sheffield United vs Burnley (pukul 22.00 WIB)

Brighton & Hove Albion vs Norwich City (pukul 22.00 WIB)

Manchester City vs Southampton (pukul 22.00 WIB)