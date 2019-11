LINK BEINSPORTS 2! Live Streaming TV Online Torino vs Juventus Liga Italia di Bein Sports 2, Ronaldo

Live Streaming Torino vs Juventus Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming TV Online

Link Live Streaming Bein Sports 2 Torino vs Juventus bisa diakses via live streaming tv online mulai Minggu (3/11/2019) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung via Live Streaming Beinsports 2 dan live streaming Torino vs Juventus di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (3/11/2019). Cristiano Ronaldo main.

Siaran langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Torino vs Juventus akan dimulai pada pukul 02.45 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Link Live Streaming Torino vs Juventus di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Puncak klasemen sementara Liga Italia musim ini masih dikuasai oleh Juventus.

Tim asuhan Maurizio Sarri mampu mengumpulkan 26 poin dalam 10 laga sejauh ini.

Nasib Juventus masih belum aman karena Inter Milan mengintai di peringkat kedua dengan jarak satu poin.

Dini hari ini, Juventus akan berhadapan dengan saudara sekota sendiri, Torino, dalam laga bertajuk Derbi Turin ( Derby Turin ).

Partai derbi yang selalu panas jelas wajib diwaspadai oleh Juventus agar mereka tidak kehilangan poin.

Juventus tentu akan tetap mengandalkan mesin gol mereka, Cristiano Ronaldo untuk menjebol gawang Torino.