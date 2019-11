LINK www.mola.tv! Live Streaming Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev Duel Tinju Dunia, Tak Live TVOne

Live Streaming Saul Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev Duel Tinju Dunia, Tak Siaran Langsung TVOne namun via Live Streaming Mola TV

via KOMPAS.com

Berikut Link Live streaming Mola TV gelaran tinju dunia antara Canelo vs Sergey Kovalev kelas WBO Light Heavyweight di Live Streaming TV Online www.mola.tv pada Minggu (3/11/2019) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Saul Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev ( Canelo vs Kovalev ) tersaji di kelas Light Heavyweight di Live Streaming MolaTV pada Minggu (3/11/2019) pagi, tak Siaran Langsung TVOne maupun di Live Streaming TV One.

Siaran langsung tinju dunia Canelo vs Sergey Kovalev ( Canelo vs Kovalev ) dijadwalkan tayang via live streaming Mola TV atau di live streaming tv online di laman www.molatv.com mulai pukul 08.00 Wib

Selain di Live Streaming MolaTV, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi pertandingan tinju dunia yang tayang via Live Streaming Saul Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev akan disiarkan langsung di televisi nasional termasuk Siaran Langsung TVOne atapun secara Live Streaming TV One.

Canelo sang superstar akan naik dua kelas sekaligus untuk menantang juara dunia WBO Light Heavyweight Sergey Kovalev. Partai ini akan menjadi ujian tersulit bagi Canelo setelah Mayweather dan GGG.

Sergey Kovalev tak ingin dianggap setengah mata pada duel light heavyweight kontra super bintang tinju Meksiko, Canelo Alvarez.

Sergey Kovalev (34-3-1, 29 KO) akan berusaha mempertahankan gelar light heavyweight WBO dari Canelo Alvarez (52-1-2, 35 KO) yang naik dua kelas berat untuk laga di MGM Grand, Las Vegas, Nevada tersebut.

Menurut para bandar, Kovalev merupakan underdog di duel ini. Akan tetapi, petinju kelahiran 2 April 1983 tersebut tak ingin membiarkan Alvarez mendapatkan gelarnya.

"Target saya adalah mematahkan strateginya dan menggunakan strategi saya. Tujuan saya adalah mempertahankan gelar ini dan mengikuti mimpi saya," tuturnya seperti dikutip juara.bolsport.net dari Boxing Scene.

"Itu bukan target saya karena Anda tak akan bisa melakukannya tanpa mengikuti target itu. Saya hanya ingin masuk ke ring dan bertarung dengan baik demi mempersembahkan pertarungan hebat bagi para fans tinju di dunia," ujar petarung dengan jangkauan 183 cm tersebut.