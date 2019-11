WAJIB MENANG! Live Streaming Persija vs PS Tira Persikabo Liga 1 2019 di Indosiar & Vidio.com

Live streaming Persija vs PS Tira Persikabo Liga 1 2019 pekan 26 hari ini, siaran langsung Indosiar dan live streaming TV online vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Indosiar dan live streaming vidio.com sore ini Minggu (3/11/2019) sajikan pertandingan Persija Jakarta melawan PS Tira Persikabo dalam lanjutan pekan 26 Liga 1 2019.

Live streaming Persija vs PS Tira Persikabo Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming Indosiar (via live streaming tv online Vidio.com) dari Stadion Patriot Chandrachaga, Bekasi.

Live streaming Persija vs PS Tira Persikabo lewat live streaming tv online vidio.com dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.

Bermain di hadapan Jakmania, skuat Macan Kemayoran bertekad untuk meraih sejarah bagus dengan memetik kemenangan melawan Laskar Padjajaran.

Persija, yang merupakan juara Liga 1 2018 saat ini terpuruk di posisi zona degradasi Liga 1 2019 dengan baru mengoleksi 24 poin.

Posisi Persija terus melorot ke zona degradasi Liga 1 2019 juga dipengaruhi oleh kemenangan PSIS Semarang atas PSS Sleman semalam.

Jika tak ingin terus melorot, kemenangan jelas jadi harga mati bagi Persija di laga melawan PS Tira Persikabo.

Pelatih Edson Tavares menegaskan bahwa anak asuhnya dalam kondisi siap tempur untuk bisa mewujudkan ambisi itu. Ia pun ingin mempersembahkan kemenangan guna terus memperbaiki posisi Persija di papan klasemen saat ini.

"Soal rekor bagus lawan Tira sekali lagi itu hanyalah sejarah. Akan tetapi saya ingin membuat sejarah yang bagus di pertandingan nanti. Apalagi kami juga mempersiapkan tim dengan baik dan kami akan melakukan terbaik untuk laga nanti," ujarnya dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.