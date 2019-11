Lewat Akun Twitter, Banyak Pembalap Dunia Mengucapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Afridza

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - BANYAK pembalap dunia turut mengucapkan duka cita dan belasungkawa atas meninggalnya Afridza.

Diantaranya Fabio Quartarao, Marc Marquez dan Alex Marquez, Cal Crutchlow, hingga Andrea Iannone.

"RIP we will race for you," tulis pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, dalam akun twitter @fabioquartatraro20.

"Rest In Peace Afridza," tulis akun @calcrutchclow, milik pembalap LCR Honda Cal Crutchlow.

"RIP little champion!" tulis pembalap Aprilia, Andrea Iannone, dalam akun @andreaiannone.

Adik dari Marc Marquez yang berkiprah di Moto2, Alex Marquez, juga turut bersimpati.

"Rest in peace," tulis Alex Marquez, dalam akun @alexmarquez73.

Unggahan belasungkawa juga terlibat di akun resmi Asia Talent Cup dan Official MotoGP.

Kedua akun tersebut menggungah diadakan penghormatan terakhir untuk pembalap Afridza Munandar 'We will race you' tulis kedua akun tersebut.

Penghormatan untuk melepas kepergian Afridza dilangsungkan di Sirkuit Sepang, Malaysia Minggu (3/11) pukul 10.30.

"In memory of the late Afridza Munandar, the Asia Talent Cup organisation has decided to retire the #4 from the competition." tulis Asia Talent Cup di Twitter.

Unggahan tersebut juga berisi sebuah foto Afridza saat berlenggok di arena balap menggunakan motornya dengan angka 4 di depannya.

Asian Talent Cup juga pensiunkan nomor 4 dari kompetisi untuk berikan penghormatan terakhirnya kepada Afridza.