Live RCTI! Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste, Kualifikasi Piala Asia U-19 2020

Pemain Timnas U-19 melakukan pemusatan latihan dan seleksi di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (1/10/2019. Siaran langsung RCTI akan menyajikan laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste dalam laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 (Piala AFC U-19 2020) Rabu (6/11/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung RCTI akan menyajikan laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste dalam laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 (Piala AFC U-19 2020) Rabu (6/11/2019).

Ya, lewat Instgaram, RCTI mengumumkan akan menyiarkan laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 (Piala AFC U-19 2020).

Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste bisa pula disaksikan lewat Live streaming RCTI via laman RCTI plus maupun live streaming Metube.id.

Baca: Jadwal Timnas U-23 Indonesia vs Iran Jelang SEA Games 2019, Bantah Ada Spasojevic

Baca: Klasemen Liga 1 2019 Terbaru & Cuplikan Pertandingan Persela vs Barito Putera Pekan 27 Senin (4/11)

Laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 Leste dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di Stadion Madya, Jakarta (lihat tebel jadwal lengkap Timnas U-19 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020).

Pelatih timnas u-19, Fakhri Husaini, melakukan sejumlah eksperimen posisi pemain jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.

Selain Timor Leste, Indonesia juga akan menghadapi Hongkong dan Korea Utara yang sama-sama tergabung dalam Grup K Kualifikasi Piala Asia U-19.

Dalam persiapan akhir di pemusatan latihan timnas U-19, pelatih timnas U-19, Fakhri Husaini, mengaku mengotak-atik posisi para pemainnya.

Dilansir Bpost Online dari laman resmi PSSI, Fakhri bereksperimen dengan meletakkan sejumlah pemain dari sektor lain untuk mengisi posisi lini tengah yang merupakan posisi vital dalam timnya.

"Memang ada beberapa eksperimen seperti simulasi, terutama untuk di tengah. Ini wajar supaya mereka juga tidak merasa tim ini sudah dimiliki 11 pemain (pilihan utama),” katanya.

Pemain timnas U-18 Indonesia, Bagus Kahfi merayakan gol yang dicetaknya ke gawang timnas U-18 Brunei di Stadion Go Dau, Vietnam, Sabtu (10/8/2019). (PSSI)

Menurut Fakhri, eksperimen tersebut dimaksudkan untuk membuat para pemain merasakan pengalaman dan kesempatan yang sama.