Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Champion Malam ini, Chelsea vs Ajax & Barcelona vs Slavia Praha

Jadwal siaran langsung SCTV Liga Champions malam ini, Barcelona vs Slavia Praha dan Chelsea vs Ajax Amsterdam. Laga juga bisa ditonton via live streaming Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung Liga Champion matchday 4 musim 2019/2020 juga bisa diakses via live streaming SCTV (Vidio.com) mulai Rabu (6/11/2019) dini.

Liga Champions malam ini menyajikan laga-laga seru di antaranya Barcelona vs Slavia Praha, diikuti laga Chelsea vs Ajax, Borussia Dortmund vs Inter Milan, dan Liverpool vs Genk.

Liga Champions pekan ke-4 akan dibuka dengan pertandingan antara wakil Spanyol, Barcelona yang akan menjamu Slavia Praha di Camp Nou.

Kendati di atas kertas diunggulkan, tentu Barcelona harus waspada dengan daya ledak para pemain Slavia Praha yang terbukti bisa menyulitkan.

Tim sekelas Inter Milan bahkan kesulitan untuk membongkar pertahanan Lukas Provod dan kawan-kawan di pekan sebelumnya.

Di hari yang sama, wakil Inggris, liverpool akan memainkan partai kandang mereka.

Liverpool akan menjamu Genk di Anfield.

LIVE STREAMING SCTV

Link live streaming Barcelona vs Slavia Praha & Chelsea vs Ajax di Vidio.com premier dapat diakses melalui tautan berikut :

https://www.vidio.com/live/