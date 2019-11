Rupiah Kembali Loyo, Dibuka ke Level Rp 14.025 Per Dollar AS di Pasar Spot Pagi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rupiah kembali dibuka melemah di Pasar Spot di banding sehari sebelumnya.

Dilansir dari Kontan, Rupiah di pasar spot melemah di awal perdagangan Selasa (5/11). Pukul 08.04 WIB, rupiah ada di Rp 14.025 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah dari 0,08% sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.014 per dolar AS.

Rupiah melemah bersama beberapa mata uang Asia lainnya seperti won Korea yang melemah 0,14%, peso Filipina yang melemah 0,15%.

Sementara yen Jepang melemah 0,10%, ringgit Malaysia melemah 0,02% dan dolar Hong Kong melemah 0,01% terhadap dolar AS.

Sementara indeks dolar pagi ini ada di 97,54, naik dari sehari sebelumnya yang ada di 97,50.

Reporter: Herlina KD/Kontan

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Rupiah di pasar spot dibuka melemah pada perdagangan pagi ini